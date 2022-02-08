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Новости 16:05

Служба "122" завела чат-бот в Telegram

фото ЗакС политика Служба "122" завела чат-бот в Telegram

Петербуржцы смогут вызвать врача на дом при помощи чат-бота Telegram. О появлении такой услуги сообщили в городском комитете по информатизации и связи.

Помимо вызова врача с помощью бота можно открыть или закрыть больничный лист, а заодно и проверить статус ранее поданных заявок по номеру обратившегося. Воспользоваться услугой можно в любое время суток, перейдя по ссылке.

Общение с ботом ведется в формате "вопрос-ответ", на оформление заявки требуется 2-3 минуты, извещает пресс-служба комитета. Приступить к переписке можно, подав команду "Начать" и согласившись на обработку персональных данных.

"Год назад для обработки вызовов врача в Службе "122" был внедрен голосовой помощник Виктория. Теперь для удобства горожан мы расширяем возможности онлайн-записи. Новый чат-бот мгновенно обрабатывает запросы пользователей и оперативно передает данные пациента в поликлинику", — сообщила глава комитета Юлия Смирнова.

Позже аналогичный бот должен появиться в соцсети "ВКонтакте".

Фото: pixabay


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