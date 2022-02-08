Глава Минюста назвал пытки в колониях проявлением "профессиональной деформации"

Пытки осужденных в исправительных колониях являются следствием "огромнейшей профессиональной деформации", заявил 8 февраля глава Министерства юстиции Константин Чуйченко. По мнению чиновника, искоренить их можно, лишь поменяв ментальность.

"Да, надо менять ментальность. Потому что вот те случаи, с которыми мы столкнулись... я считаю, что это проявление огромнейшей профессиональной деформации. Я даже представить себе не могу, что может быть ещё хуже, чем вот это. И с этим надо, конечно, чего-то делать", — приводит слова министра "РИА Новости".

При этом Чуйченко считает, что в системе ФСИН трудится "очень много честных, порядочных и человечных людей".

О пытках в колониях вновь заговорили после публикации осенью 2021 года видеозаписей с насилием над осужденными в исправительных учреждениях Саратовской области. Позже Следственный комитет возбудил ряд уголовных дел на основании данных съемок. В конце ноября со своего поста был уволен тогдашний глава ФСИН Александр Калашников. Впрочем, в Кремле тогда говорили об отсутствии прямой связи между его отставкой и продолжавшимся скандалом.

Фото: pixabay