Суд отклонил иски Жириновского к журналистам, рассказавшим о его домогательствах

Суд в Москве отклонил иски лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который устроил тяжбу с журналистом Ренатом Давлетгильдеевым и телеканалом "Дождь"*, поднявшими тему его сексуальных домогательств. Об этом сообщает сайт телеканала. Политик, пытавшийся защитить свою честь и деловую репутацию, требовал с обоих ответчиков по 10 млн рублей за распространение сведений, которые он счел порочащими.

Давлетгильдеев опубликовал посвященные депутату откровения в своем аккаунте в Facebook еще в 2018 году, упомянув среди прочего настойчивые предложения со стороны Жириновского составить ему компанию в сауне. В свою очередь, материалы телеканала, не понравившиеся политику, были целиком основаны на текстах и речах Давлетгильдеева.

На заседание 8 февраля не явились ни депутат Госдумы, ни его представители. Кроме того, истец никак не обосновал запрашиваемую сумму компенсации. Наконец, как рассказал юрист "Дождя"*, Жириновский и его представители не объяснили, почему считают слова журналиста, ставшие предметом судебного рассмотрения, порочащими.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: kremlin.ru