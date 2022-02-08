Союз журналистов Петербурга и Ленобласти направит Бастрыкину заявление из-за Кадырова

Секретариат правления Союза журналистов Петербурга и Ленинградской области 8 февраля опубликовал текст заявления из-за обвинений главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова в адрес представителей СМИ и правозащитных организаций. Обращение СЖ направит руководителю Следственного комитета Александру Бастрыкину.

В конце января, на фоне инцидента с семьей бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева, Кадыров назвал журналистку "Новой газеты" Елену Милашину "террористом". Аналогичное обвинение он высказал в адрес сотрудников "Новой", телеканала "Дождь"* и члена Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте Российской Федерации Игоря Каляпина.

Союз журналистов Петербурга и Ленобласти в своем обращении также напомнил о заявлениях депутата Государственной думы Адама Делимханова и высокопоставленных сотрудников Министерства обороны, МВД и Росгвардии в Чеченской республике в адрес членов семьи федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева. Представители журналистского сообщества просят Бастрыкина провести проверку слов Кадырова, Делимханова и чеченских силовиков на наличие признаков преступлений, предусмотренных статьями о возбуждении ненависти или вражды (ст. 282 УК), превышении полномочий (ст. 286 УК) и угрозе убийством (ст. 119 УК).

Ранее с похожими требованием к Бастрыкину выступили телеканал "Дождь"* и "Новая газета". Они потребовали от СК привлечь Кадырова к ответственности по статье о возбуждении ненависти или вражды. О необходимости проверить слова Кадырова также заявлял депутат Заксобрания Петербурга Борис Вишневский ("Яблоко").

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