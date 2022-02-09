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Коммунист Рашкин не приехал в суд по делу о сбитом лосе из-за заражения коронавирусом

фото ЗакС политика Коммунист Рашкин не приехал в суд по делу о сбитом лосе из-за заражения коронавирусом

Коронавирусная инфекция "не пустила" в суд депутата Государственной думы от КПРФ Валерия Рашкина: парламентарий повторно подхватил инфекцию, в связи с чем не смог явиться на заседание по уголовному делу о сбитом лосе, информирует SOTA.

Напомним, 2 декабря 2021 года Следственный комитет возбудил дело о незаконной охоте в отношении Рашкина. Перед этим коммуниста лишили депутатской неприкосновенности - его же коллеги по Госдуме.

На одном из последних заседаний по делу Рашкину назначили запрет определенных действий.

Как полагают следователи, в конце октября прошлого года думский коммунист, находясь в охотничьем хозяйстве в Саратовской области, убил и расчленил лося, хотя разрешения на охоту у него не было. Разделанную тушу животного обнаружили в багажнике машины инспекторы ДПС, которые остановили автомобиль с Рашкиным за рулём.

Первое время после инцидента Рашкин настаивал, что не охотился, а просто нашёл убитое животное в лесу. При этом вскоре после происшествия полицейские нашли в лесополосе оружие и документы на его имя. Позднее депутат признался, что действительно застрелил зверя, однако был уверен, что его друзья оформили все необходимые документы для охоты. Он полагает, что его ввели в заблуждение и этим воспользовались неизвестные ему люди, которые организовали в его отношении провокацию.


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