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Новости 18:20

В Госдуме предложили ввести штрафы до 200 тысяч для собаководов, чьи питомцы кого-то покусают

фото ЗакС политика В Госдуме предложили ввести штрафы до 200 тысяч для собаководов, чьи питомцы кого-то покусают

Депутаты Госдумы готовят поправки к закону "Об ответственном обращении с животными", заявил первый зампредседателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Изменения коснутся в первую очередь поддержки волонтеров, запрета на самовыгул и ответственности для чиновников, сообщает "Парламентская газета".

О том, какие именно изменения готовятся, Бурматов рассказал изданию Znak.com. По сообщению парламентария, в частности речь идет о введении штрафов до 200 тысяч рублей для хозяев, чьи собаки покусают кого-либо.

Однако только этой мерой депутаты ограничиваться  не планируют. "Хозяева, чьи собаки гуляют без присмотра, тоже должны нести наказание. Сегодня собака, отпущенная гулять самостоятельно, никого не тронет, а завтра может укусить кого-нибудь, напугать или напасть. Зачем доводить до трагедии?" — заявил изданию депутат. Он также уточнил, что размеры штрафов за самовыгул будут устанавливать местные власти.

Закон "Об ответственном обращении с животными" был принят в конце 2018 года. Норма запрещает умерщвление здоровых животных под каким-либо предлогом, равно как и жестокое обращение с ними. В то же время закон устанавливает правила выгула четвероногих, указывая на обязательность ношения ими намордников, ошейников и поводков. Для безнадзорных животных введена обязательная программа "отлов — стерилизация — вакцинация — возврат в прежнее место обитания".

Фото: pixabay


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