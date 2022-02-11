Активисты "бессрочного протеста" вывесили на Невском баннер в поддержку осуждённых канских подростков

В Петербурге активисты "бессрочного протеста" вывесили на Невском проспекте баннер в поддержку подростков из Канска, которых 10 февраля осудили за намерение взорвать здание ФСБ в компьютерной игре Minecraft. Фотографии с мест событий приводит телеграм-канал SOTA.

На растяжке расположен следующий текст: "Ребёнок в тюрьме за игру в Майнкрафт. Свободу Уварову".

Напомним, днём ранее суд огласил приговоры троим школьникам из Канска. Один из них, 16-летний Никита Уваров, получил 5 лет тюрьмы, остальные - условные сроки. Уварову инкриминировали статью 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности").

Несовершеннолетних юношей задержали летом 2020 года. Их якобы поймали расклеивающими листовки в поддержку математика-анархиста Азата Мифтахова возле здания местного отделения ФСБ. В переписке молодых людей силовики нашли предложение построить здание ФСБ в игре Minecraft и виртуально подорвать его.

Фото: Виктория Арефьева / SOTA