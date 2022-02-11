ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 21:58

Учредителя издания Sota.Vision и "Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив"** признали иноагентами

фото ЗакС политика Учредителя издания Sota.Vision и "Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив"** признали иноагентами

Минюст добавил в реестр СМИ-иностранных агентов учредителя издания Sota.Vision Александру Айнбиндер*. Также в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента включили "Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив"** Соответствующая информация  на сайте ведомства появилась вечером 11 февраля. 

Напомним, в конце ноября 2021 года ведомство признало иностранным агентом главного редактора "Соты" Олега Еланчика***.  В разговоре с ЗАКС.Ру он сказал, что в случае признания издания иностранным агентом, сотрудники не станут маркировать свои материалы. 

- Естественно, когда сначала признали редактора, а потом учредителя - странно, почему не начали со СМИ. Дело в том, что у нас нет ни юридического лица, ничего. Лицензия СМИ только. СМИ не ведет хозяйственную деятельность, не получает никаких денег. Волонтерский проект по сути. Одно можно сказать с уверенностью. На сколько я знаю своих коллег, ни в каком виде мы не будем ставить эти плашки, - рассказал главред SOTA. 

"Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив"** был создан в 2015 году. Его признали иноагентом за получение финансирования от благотворительного фонда "Сфера"****. В начале февраля Минюст подал иск в Куйбышевский районный суд Петербурга с требованием ликвидировать НКО, но суд отправил иск на доработку. Ранее из-за переводов от "Сферы"**** статус иноагента получили "Российская ЛГБТ-сеть"***** , общественное движение "Маяк"******, Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа "Выход"******* и инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс"********. 

 

 

*Александра Айнбиндер внесена Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

**"Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив" включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

***Олег Еланчик внесен Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

****Благотворительный фонд "Сфера" внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

***** "Российская ЛГБТ-сеть" включена в  реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

****** Дальневосточное общественное движение "Маяк" включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

******* "Выход" включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

******** "Реверс" включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

Константин Леньков


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости11 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама