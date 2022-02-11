Учредителя издания Sota.Vision и "Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив"** признали иноагентами

Минюст добавил в реестр СМИ-иностранных агентов учредителя издания Sota.Vision Александру Айнбиндер*. Также в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента включили "Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив"** Соответствующая информация на сайте ведомства появилась вечером 11 февраля.

Напомним, в конце ноября 2021 года ведомство признало иностранным агентом главного редактора "Соты" Олега Еланчика***. В разговоре с ЗАКС.Ру он сказал, что в случае признания издания иностранным агентом, сотрудники не станут маркировать свои материалы.

- Естественно, когда сначала признали редактора, а потом учредителя - странно, почему не начали со СМИ. Дело в том, что у нас нет ни юридического лица, ничего. Лицензия СМИ только. СМИ не ведет хозяйственную деятельность, не получает никаких денег. Волонтерский проект по сути. Одно можно сказать с уверенностью. На сколько я знаю своих коллег, ни в каком виде мы не будем ставить эти плашки, - рассказал главред SOTA.

"Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив"** был создан в 2015 году. Его признали иноагентом за получение финансирования от благотворительного фонда "Сфера"****. В начале февраля Минюст подал иск в Куйбышевский районный суд Петербурга с требованием ликвидировать НКО, но суд отправил иск на доработку. Ранее из-за переводов от "Сферы"**** статус иноагента получили "Российская ЛГБТ-сеть"***** , общественное движение "Маяк"******, Санкт-Петербургская ЛГБТ-инициативная группа "Выход"******* и инициативная группа ЛГБТ+ "Реверс"********.

*Александра Айнбиндер внесена Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

**"Московский комьюнити-центр для ЛГБТ+ инициатив" включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

***Олег Еланчик внесен Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

****Благотворительный фонд "Сфера" внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иностранного агента

***** "Российская ЛГБТ-сеть" включена в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

****** Дальневосточное общественное движение "Маяк" включено в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

******* "Выход" включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

******** "Реверс" включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иноагента

Константин Леньков