ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:44

Власти Казани пытаются сорвать "Школу районной антикоррупции" Галяминой

фото ЗакС политика Власти Казани пытаются сорвать "Школу районной антикоррупции" Галяминой

Столичный политик Юлия Галямина прибыла в Казань для проведения собрания в рамках учреждённого ей проекта "Школа районной антикоррупции": местные власти выступают против мероприятия, анонимы прочат задержания, пишет SOTA.

Так, пространство коворкинга Parallel, которое должно было принять членов собрания, известило об отказе предоставлять свою площадку.

Кроме того, делится SOTA, "анонимные провластные телеграм-каналы" начали рассылать участникам встречи  угрозы о готовящихся массовых задержаниях.

Добавим также, что в декабре 2020 года Тверской суд Москвы приговорил Юлию Галямину к двум годам условно по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (она же - "дадинская" статья). Уголовное дело на неё завели из-за опубликованных в соцсетях призывов к участию в акции против поправок в Конституцию.

Фото: Юлия Галямина / "ВКонтакте"


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости12 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама