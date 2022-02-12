Власти Казани пытаются сорвать "Школу районной антикоррупции" Галяминой

Столичный политик Юлия Галямина прибыла в Казань для проведения собрания в рамках учреждённого ей проекта "Школа районной антикоррупции": местные власти выступают против мероприятия, анонимы прочат задержания, пишет SOTA.

Так, пространство коворкинга Parallel, которое должно было принять членов собрания, известило об отказе предоставлять свою площадку.

Кроме того, делится SOTA, "анонимные провластные телеграм-каналы" начали рассылать участникам встречи угрозы о готовящихся массовых задержаниях.

Добавим также, что в декабре 2020 года Тверской суд Москвы приговорил Юлию Галямину к двум годам условно по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов (она же - "дадинская" статья). Уголовное дело на неё завели из-за опубликованных в соцсетях призывов к участию в акции против поправок в Конституцию.

Фото: Юлия Галямина / "ВКонтакте"