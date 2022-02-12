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Новости 13:37

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности

фото ЗакС политика В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности

Власти Петербурга заявили об установлении в городе "жёлтого" уровня погодной опасности из-за приближения очередного циклона, который принесёт с собой порывистый ветер и мокрый снег, информирует пресс-служба Смольного.

В Росгидрометцентре прогнозируют, что начиная с 18:00 12 февраля и до 14:00 следующего дня в Северной столице поднимется ветер, порывы которого будут достигать 15 м/с, а также пойдёт "дождливый" снег.

Уточним, что "жёлтый" уровень опасности предполагает наличие потенциально опасных погодных условий.

"Водителям необходимо проявлять особую осторожность и, по возможности, воздержаться от использования автотранспорта в связи с высоким риском ДТП. Также проявлять особую осторожность следует пешеходам", - предупредили в Смольном.


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