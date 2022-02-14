В Петербурге задержали активиста из-за баннера в поддержку Никиты Уварова

Петербургские правоохранители задержали активиста, сотрудника издания SOTA Андрея Карелина: силовики полагают, что он причастен к появлению баннера в поддержку канских подростков на Невском проспекте, делится телеграм-канал ПЬЯTNIЦА.

"Самому активисту сообщили, что ему вменяется часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ. Андрея Карелина оставляют на ночь в 78-м отделе полиции", — сообщили журналисты.

Активисты "бессрочного протеста" вывесили на Невском проспекте баннер в поддержку осуждённого 16-летнего Никиты Уварова 11 февраля.

На растяжке были следующие слова: "Ребёнок в тюрьме за игру в Майнкрафт. Свободу Уварову".

Суд огласил приговоры троим школьникам из Канска 10 февраля. 16-летний Уваров получил 5 лет тюрьмы, остальные – условные сроки. Уварову инкриминировали статью 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности").