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Новости 16:28

На улицах Петербурга заметили антивоенную агитацию

фото ЗакС политика На улицах Петербурга заметили антивоенную агитацию

Фотографии граффити, плакатов и коллажей против войны прислал в редакцию ЗАКС.Ру анонимный читатель.

Снимки, очевидно, сделанные в центре Петербурга, были сопровождены антимилитаристским заявлением. В нем говорится, что в условиях, когда индивидуальный протест "фактически находится под запретом", а массовый невозможен, "легко вообразить российские города, увешанные антивоенной агитацией".

"Граффити, трафареты, листовки в почтовых ящиках и стендах торговых центров, визитки в лифтах — мы ограничены только своим воображением. Речь идет… о ежедневной, немного рутинной, но продуманной и максимально безопасной работе по изменению окружающей городской среды здесь и сейчас", - утверждается в тексте.  

Антимилитаристская агитация появилась на фоне эскалации конфликта на востоке Украины. Запад уже несколько месяцев обвиняет Россию в стягивании военных к украинской границе. Минобороны РФ объясняет присутствие своих военнослужащих в западных областях учениями. В то же время Россия обвиняет НАТО в вооружении Украины. 

Ранее стало известно, что Госдума намерена рассмотреть 15 февраля два проекта обращения о признании самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Один из документов подготовила фракция КПРФ, другой — представители "Единой России".



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