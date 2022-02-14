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Новости 18:29

В Петербурге отложили рассмотрение дела активиста, задержанного за баннер в поддержку Никиты Уварова

фото ЗакС политика В Петербурге отложили рассмотрение дела активиста, задержанного за баннер в поддержку Никиты Уварова

Петербургского активиста Андрея Карелина, задержанного из-за вывешенного на Невском проспекте баннера в поддержку осуждённого 16-летнего подростка из Канска Никиты Уварова, отпустили из отдела полиции, сообщила ЗАКС.Ру его адвокат Мария Малышева.

Судебное заседание по делу Карелина отложено до 2 марта. Карелину инкриминируют протестную ст. 20.2 КоАП.

Ранее 14 февраля сотрудничавшее с активистом издание SOTA заявило о его увольнении.

Баннер в поддержку канских подростков появился на Невском проспекте 11 февраля. На растяжке были написаны следующие слова: "Ребёнок в тюрьме за игру в Майнкрафт. Свободу Уварову".

Суд вынес приговоры троим школьникам из Канска 10 февраля. 16-летний Уваров получил 5 лет тюрьмы, остальные — условные сроки. Уварову инкриминировали статью 205.3 УК РФ ("Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности").

Фото: Виктория Арефьева / SOTA


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