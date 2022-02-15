Выездной суд над Навальным отказался возвращать новое дело против него в прокуратуру

В ходе выездного заседания Лефортовского районного суда Москвы, проходящего на территории покровской ИК-2, судья отказала защите политика Алексея Навального, которая настаивала на возращении нового дела в отношении него в прокуратуру из-за несостыковок. Об этом сообщает телеканал "Дождь"*.

Ранее Навальный безуспешно потребовал переноса рассмотрения дела в здание суда в Москве и превращение его в гласный процесс, выразив желание быть "обычным зэком". Не возымели эффекта также его жалобы на необходимость находиться на суде в тюремной одежде.

Адвокаты Навального указывали в ходатайстве на то, что пункты обвинения противоречат друг другу: Навальному вменили взамоисключающие способы, которыми он якобы присвоил пожертвования сторонников.

Отметим, что процесс по новому экономическому делу против Навального, по которому ему грозит еще до десяти лет колонии, проходит в беспрецедентных условиях. Формально объявленный открытым, суд осуществляется на территории режимного объекта, куда нет доступа посторонним. Перед началом заседания у адвокатов изъяли всю технику, что сильно осложняет им работу. Ранее с них взяли подписку о неразглашении материалов дела. Свой нынешний срок по делу "Ив Роше" оппозиционер еще не отбыл.

*Внесен Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иноагента