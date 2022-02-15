Комику Мирзализаде сократили запрет на въезд в Россию до 14 лет

Срок нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде на территории России сократили до 14 лет. Об этом 15 февраля сообщил его адвокат Сергей Бадамшин со ссылкой на решение МВД.

"Фактически пребывание (проживание) в Российской Федерации Мирзализаде И.К.о. признается нежелательным до 27 августа 2035 года. Спасибо, но обжалуем", — написал Бадамшин в своем Telegram-канале.

В конце декабря защита комика заявила о намерении добиваться для него сокращения срока запрета на пребывание в стране до одного года. Изначально запрет был бессрочным.

Напомним, скандал вокруг Мирзализаде разразился летом 2021 года после шутки комика о русских. 30 июля против него завели административное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды (ст. 20.3.1 КоАП РФ). В начале августа юмориста арестовали на 10 суток, а после МВД признало его нахождение в стране нежелательным.

Идрак Мирзализаде — гражданин Белоруссии. В конце января он продал свой аннулированный вид на жительство, выступая на концерте на Бали. По словам артиста, стоимость сделки составила 10 монет Ethereum.

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