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Новости 16:56

Навальному вменили присвоение 2,7 млн рублей из пожертвований, он отрицает вину

фото ЗакС политика Навальному вменили присвоение 2,7 млн рублей из пожертвований, он отрицает вину

Гособвинение озвучило сумму ущерба, который оппозиционер Алексей Навальный якобы нанес своим жертвователям в ходе президентской кампании 2018 года. Прокурор, выступая на выездном заседании суда в ИК-2 Владимирской области по новому делу против Навального, назвал цифру 2 млн 693 тысячи 503 рубля, передает "Интерфакс". Эпизодов мошенничества обвинения насчитало четыре. Один из доводов также гласит, что оппозиционер заведомо знал о невозможности баллотироваться в президенты из-за судимости, а потому вводил сторонников в заблуждение относительно целей сбора средств.

Со своей стороны Навальный, категорически отрицая вину, напомнил, что вместе со своей командой собирал деньги с 2011 года, и потому допустил, что кто-то из сотен тысяч жертвователей мог за это время почувствовать себя разочарованным или обманутым в ожиданиях.

"Ну так и что? После всех этих ваших „украл миллиард и потратил его на себя" что вы принесли в суд? Вы в суд принесли в буквальном смысле материалы о том, что есть четыре человека на 300 тысяч жертвователей и четыре человека, которые написали заявления на два миллиона рублей", - приводит фрагмент его речи на суде издание Sota.

Первоначально СК, объявляя о возбуждении нового дела о мошенничестве, называл другую сумму якобы присвоенных Навальным денег: 356 млн из 588 млн пожертвованных ему рублей.


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