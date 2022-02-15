Навальному вменили присвоение 2,7 млн рублей из пожертвований, он отрицает вину

Гособвинение озвучило сумму ущерба, который оппозиционер Алексей Навальный якобы нанес своим жертвователям в ходе президентской кампании 2018 года. Прокурор, выступая на выездном заседании суда в ИК-2 Владимирской области по новому делу против Навального, назвал цифру 2 млн 693 тысячи 503 рубля, передает "Интерфакс". Эпизодов мошенничества обвинения насчитало четыре. Один из доводов также гласит, что оппозиционер заведомо знал о невозможности баллотироваться в президенты из-за судимости, а потому вводил сторонников в заблуждение относительно целей сбора средств.

Со своей стороны Навальный, категорически отрицая вину, напомнил, что вместе со своей командой собирал деньги с 2011 года, и потому допустил, что кто-то из сотен тысяч жертвователей мог за это время почувствовать себя разочарованным или обманутым в ожиданиях.

"Ну так и что? После всех этих ваших „украл миллиард и потратил его на себя" что вы принесли в суд? Вы в суд принесли в буквальном смысле материалы о том, что есть четыре человека на 300 тысяч жертвователей и четыре человека, которые написали заявления на два миллиона рублей", - приводит фрагмент его речи на суде издание Sota.

Первоначально СК, объявляя о возбуждении нового дела о мошенничестве, называл другую сумму якобы присвоенных Навальным денег: 356 млн из 588 млн пожертвованных ему рублей.