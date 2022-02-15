"Весна" вывесила антивоенный баннер в центре Петербурга

Движение "Весна" 15 февраля провела на Невском проспекте акцию против возможного вторжения России на территорию Украины. Активисты вывесили баннер с лозунгом "***[фиг] войне" с крыши дома № 150, передает корреспондент ЗАКС.Ру.

В своем манифесте авторы баннера заявили, что возможная война с Украиной - "это преступление и ответственность за нее несет конкретный человек". Этим человеком активисты назвали президента страны Владимира Путина.

"Весь мир всполошился, будто эта война начнётся завтра. Но началась она 8 лет назад. С обострением конфликта пропаганда старается нагнать всё больше страха, чтобы люди не могли думать ни о чём другом, чтобы такие проблемы как экономический кризис, пандемия, усиливающиеся политические репрессии казались не такими важными в сравнении с грядущей катастрофой, которая может наступить со дня на день", - говорится в заявлении.

В последние месяцы в российских и западных СМИ активно обсуждается возможный вооруженный конфликт между Россией и Украиной на фоне скопления вооруженных сил на границе. В Кремле любые предположения о войне отвергают, а концентрацию войск вблизи Украины считают внутренними делами государства и объясняют учениями. На днях на улицах Петербурга появилась антивоенная агитация.

Напомним, 15 февраля депутаты Государственной думы утвердили обращение к президенту о признании независимости ДНР и ЛНР.

Текст и фото - Константин Леньков