В Москве задержали политолога Валерия Соловья и его сына

Представители правоохранительных органов Москвы приезжали с обысками к политологу Валерию Соловью, уведомила SOTA столичный политик Эльвира Вихарёва.

Сообщается, что в ходе 7-часовых обысков у экс-профессора МГИМО изъяли всю технику.

В итоге задержали самого Соловья, а также его сына Павла. Причина интереса силовиков к политологу, который часто делится инсайдами о жизни высших эшелонов российской власти, на данный момент устанавливается. Известно лишь, что он находится в статусе свидетеля по уголовному делу об экстремизме (ст. 282 УК РФ), поделился источник SOTA.

Пока что Соловей пребывает на допросе в Следственном комитете, сообщает телеграм-канал "Осторожно, новости".

Кроме того, домой к самой Вихарёвой также приходили неизвестные личности.