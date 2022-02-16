ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 20:08

Более семи тысяч человек подписали антивоенную петицию "Яблока"

фото ЗакС политика Более семи тысяч человек подписали антивоенную петицию "Яблока"

Начиная с 17 февраля подписать петицию против войны с Украиной можно будет в 34 офисах партии "Яблоко" на территории 33 регионов. В Петербурге отделение располагается на Шпалерной улице, 13.

По состоянию на вечер 16 февраля подписи под текстом поставили более 7 200 человек. Среди них — представители руководства "Яблока", правозащитники, музыканты, журналисты, инженеры, учащиеся и другие россияне.

"Любой исход войны будет катастрофой для России. Ухудшится жизнь в нашей стране: здравоохранение, образование, еще более недоступным станет жилье, обесценится рубль, вырастут цены", — говорится в тексте обращения.

О запуске петиции стало известно 13 февраля. Поводом к ее появлению стало ожидание возможности войны между Россией и Украиной.

15 февраля Госдума приняла обращение к Владимиру Путину с предложением признать независимость самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Как сообщил сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин "принял к сведению" мнение депутатов, однако сам он выступает за исполнение Минских соглашений.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости16 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама