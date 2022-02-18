Смольный поддержит деньгами семьи жертв и пострадавших после обследования в медцентре на Сикейроса

Петербургское правительство выделило из городского бюджета средства на компенсационные выплаты гражданам, пострадавшим от резонансного отравления барием в Городском консультативно-диагностическом №1 в Выборгском районе.

Пациенты, получившие задокументированный вред здоровью после посещения медцентра, получат по 300 тысяч рублей. Тем, кому обследование в нем нынешней зимой причинило инвалидность, выплатят по полмиллиона рублей. Наконец, семьям погибших посетителей ГКДЦ №1 компенсируют по миллиону рублей, передает пресс-служба Смольного. Чиновники объявили также о готовности предоставить всем, кого коснулась данная ситуация, экстренную социальную, юридическую и психологическую помощь.

Напомним, что в течение нынешней зимы посещение медучреждения на улице Сикейроса обернулось для семерых пациентов летальным исходом: всех семерых госпитализировали вскоре после обследования желудка. По версии силовиков, члены руководства ГКДЦ №1 знали об использовании в стенах центра сернокислого бария, не являющегося медицинским препаратом, что и привело к непоправимым последствиям. В течение февраля суд поместил под стражу на время следствия четверых сотрудников центра, включая главврача Евгения Попова. Еще одна сотрудница находится под подпиской о невыезде.