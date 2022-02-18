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Новости 10:36

Из-за непогоды в Петербурге закрыли сады и скверы

фото ЗакС политика Из-за непогоды в Петербурге закрыли сады и скверы

Штормовой ветер, начавшийся в Петербурге накануне, побудил чиновников из комитета по благоустройству закрыть для посещения основные сады и скверы. В их число привычно вошли Таврический, Юсуповский, Овсянниковский, Румянцевский сады, сады Веры Слуцкой, "Василеостровец", сквер Галины Старовойтовой, Казанский и Екатерининский скверы. Пресс-служба комитета отмечает, что специалисты приготовились к оперативному вывозу деревьев, которые способен повалить шквальный ветер.

На своей странице в Facebook главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус указывает, что в конце рабочей недели по Петербургу "гуляет" циклонический вихрь, получивший название "Иления". Помимо сильного ветра с дождем и похолодания, в городе сохраняется пониженное атмосферное давление.

Накануне в городе было решено на время закрыть створы дамбы. Региональное управление МЧС обещает 18 февраля ветер скоростью до 20 метров в секунду и напоминает об опасности выхода в такую погоду на лед.

фото: пресс-служба Смольного


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