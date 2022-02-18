"Коммерсантъ": Производители стали чаще уменьшать размер упаковки

Российские производители чаще стали уменьшать объемы упаковки при сохранении прежней стоимости товара, сообщает 18 февраля "Коммерсантъ". Издание ссылается на источник в одной из торговых сетей.

Так, компания Nestle снизила вес плитки шоколада "Россия" с 85 г до 82 г и уменьшила объем растворимого кофе с 95 г до 85 г. Danone сократила объем питьевых йогуртов "Активиа" с 270 г до 260 г, пачка макарон фирмы "Макфа" полегчала до 400 г против прежних 450 г, а у компании Heineken появилось баночное пиво объемом 0,43 л.

Одновременно компания Mars уменьшила вес корма для домашних животных до 75 г (ранее он продавался в упаковке по 85 г). Также некоторые производители снизили вес пачек печенья с 126 г до 112 г, сливочного масла — с 180 г до 150 г, сметаны — с 315 г до 300 г.

В сети "Верный" подтвердили снижение компанией Nestle веса некоторых позиций шоколадных батончиков Nesquik со 100 г до 90 г. Как уточнили представители ретейлера, сокращение объемов упаковки не влияет ни на конечную стоимость для потребителя, ни на спрос. В то же время в "Ленте" сообщили, что не замечали снижения объемов продуктов в последнее время. В некоторых других торговых сетях не стали это комментировать.

Как сообщил исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев, снижение объема упаковки даже на 5-10 г при больших масштабах позволяет компаниям оптимизировать издержки. Он отметил, что такая мера вызывает меньше отторжения у потребителей, чем повышение цен.

Напомним, ранее стало известно об обсуждении в Минтрансе возможности обратиться к перевозчикам с просьбой не повышать тарифы на перевозку социально значимых товаров.

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