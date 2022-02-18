Олегу Навальному заменили условный срок по "санитарному делу" на реальный

Брат политика Алексея Навального Олег Навальный получил от суда в Москве замену однолетнего условного срока на реальный в рамках так называемого "санитарного дела". На заседание он, объявленный в розыск, не явился.

"Навальным приобретался билет вылетом 4 сентября 2021 года маршрутом следования Москва Шереметьево — Республика Кипр, сведений о возвращении на территорию РФ нет", - произнес в ходе заседания судья, слова которого приводит телеканал "Дождь"*.

"Санитарным делом" журналисты окрестили преследование столичных оппозиционеров, организовавших несанкционированную акцию протеста 23 января прошлого года в условиях пандемии. Всем, кроме брата Алексея Навального, по этому делу достались приговоры в виде ограничения свободы.

Отметим, что это уже второй для Олега Навального реальный срок: в 2014 году его отправили в колонию на 3,5 года по делу "Ив Роше". Его брату Алексею Навальному, первоначально получившему по этому же делу условное наказание, год назад заменили его на реальное. Лидер российской оппозиции продолжает находиться в ИК-2 Владимирской области, непосредственно в которой его судят уже по новым делам.

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