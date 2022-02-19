Гудков-старший разрабатывает подобие нансеновских паспортов для гонимых оппозиционеров

Политический эмигрант, бывший депутат Госдумы Геннадий Гудков сообщил, что вместе с единомышленниками разрабатывает аналог нансеновских паспортов. Выступление Гудкова состоялось в Софии на съезде "За свободную Россию", в котором участвуют противники действующего политического режима, покинувшие страну. Мероприятие осветило издание Sota. Гудков-старший также заявил, что под влиянием Кремля его сыну Дмитрию Гудкову болгарские власти отказали в выдаче долгосрочной визы.

Напомним, что нобелевский лауреат, ученый и правозащитник Фритьоф Нансен ввел в 1920-х годах в обращение специальные паспорта. Они предназначались для граждан, пораженных в правах и лишенных гражданства у себя на родине. Большим спросом нансеновские паспорта пользовались в среде российского белого движения, с представителями которого разными способами расправлялись большевики.

Отметим, что в конце прошлого года президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект, возвращающий процедуру лишения гражданства.

фото: Геннадий Гудков / Facebook