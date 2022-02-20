В Москве задержали правозащитника Льва Пономарёва*, вышедшего в пикет против войны с Украиной

Сотрудники правоохранительных органов Москвы задержали правозащитника Льва Пономарёва* и ещё пятерых человек, вышедших на Пушкинскую площадь с пикетами против войны России с Украиной, информирует "Дождь"**.

По словам правозащитника, силовики с ним не церемонились: его задержали ещё до того, как он предпринял попытку развернуть плакат. На баннере, который был у Пономарёва* с собой, были написаны следующие слова: "Россия, не трогай Украину!".

Пономарёв* отметил также, что кроме силовиков на Пушкинскую площадь пришли также провокаторы из движения SERB.

На данный момент неизвестно, будут ли составлять на общественника какой-либо протокол.

*Лев Пономарёв внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

*"Дождь" внесён Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов