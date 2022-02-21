ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 21:22

Путин заявил о намерении подписать указ касательно признания ДНР и ЛНР

фото ЗакС политика Путин заявил о намерении подписать указ касательно признания ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин провел 21 февраля телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщается на сайте Кремля.

Глава российского государства проинформировал собеседников об итогах расширенного заседания Совета Безопасности, на котором обсуждался вопрос признания самопровозглашенных республик Донбасса. Ранее главы ЛНР и ДНР обратились к Путину с просьбой о признании независимости возглавляемых ими республик.

"С учётом всего этого Президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", — говорится на кремлевском сайте. Согласно заявлению пресс-службы, собеседники Путина "выразили разочарование таким развитием", хотя и согласились продолжать контакты.

Ранее стало известно о намерении Путина обратиться к россиянам вечером в понедельник. Ожидается, что обращение президента прозвучит в эфире телеканала "Россия 24". Точное время выступления не сообщается.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости21 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама