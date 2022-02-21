Путин заявил о намерении подписать указ касательно признания ДНР и ЛНР

Президент Владимир Путин провел 21 февраля телефонные переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщается на сайте Кремля.

Глава российского государства проинформировал собеседников об итогах расширенного заседания Совета Безопасности, на котором обсуждался вопрос признания самопровозглашенных республик Донбасса. Ранее главы ЛНР и ДНР обратились к Путину с просьбой о признании независимости возглавляемых ими республик.

"С учётом всего этого Президент России сообщил, что в ближайшее время имеет в виду подписать соответствующий указ", — говорится на кремлевском сайте. Согласно заявлению пресс-службы, собеседники Путина "выразили разочарование таким развитием", хотя и согласились продолжать контакты.

Ранее стало известно о намерении Путина обратиться к россиянам вечером в понедельник. Ожидается, что обращение президента прозвучит в эфире телеканала "Россия 24". Точное время выступления не сообщается.