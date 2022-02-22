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Новости 11:12

Свидетель обвинения в суде над Навальным Фёдор Горожанко отказался от дальнейшего участия в процессе

фото ЗакС политика Свидетель обвинения в суде над Навальным Фёдор Горожанко отказался от дальнейшего участия в процессе

Свидетель обвинения в суде над политиком Алексеем Навальным Фёдор Горожанко не приехал в покровскую ИК-2, где 22 февраля проходит третий день процесса, делится SOTA.

Накануне Горожанко сообщил о давлении со стороны следствия: якобы представители СК надеялись, что он даст "отрепетированные" показания, чего он делать не стал, фактически выступив со стороны защиты.

На сегодняшнем процессе сторона обвинения стала зачитывать показания Горожанко, данные им ранее.

Навальный в начале заседания выразил обеспокоенность местонахождением молодого человека, после чего у себя в Twitter его соратник Иван Жданов сообщил, что с Горожанко всё в порядке.

"Мы с ним на связи. Он отказывается дальше участвовать в процессе. У него есть прямые и железные доказательства давления следователей на него. Доказательства переданы третьим лицам: если с ним что-то случится, то будут опубликованы", — отчитался Жданов.


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