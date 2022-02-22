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Новости 13:27

Кличко — Путину: Русь была Киевской, когда на месте Москвы ещё были болота

фото ЗакС политика Кличко — Путину: Русь была Киевской, когда на месте Москвы ещё были болота

Экс-боксёр, ныне — мэр Киева Виталий Кличко отреагировал на заявление Владимира Путина, сделанное накануне, 21 февраля: президент в очередной раз рассуждал, в том числе, об истории основания Украины.

"Русь была Киевской, а Киев — великим городом, ещё когда были болота и никто не представлял, что на них когда-нибудь появится Москва", — высказал свою позицию Кличко в эфире одного из украинских телеканалов.

Во время своего выступления о признании ЛДНР, адресованного россиянам, Путин среди прочего заявил об "искусственном создании Украины", к которому причастен большевистский лидер Владимир Ленин. По мнению президента, соседняя с Россией страна никогда не являлась самостоятельным государством.

Подробнее ознакомиться с ключевыми тезисами Путина, а также узнать, что об этом думает часть депутатского сообщества Петербурга, можно в материале ЗАКС.Ру.


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