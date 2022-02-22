"Тут за что ни возьмись — все неадекватно": Резник высказался о признании ДНР и ЛНР

Экс-депутат Законодательного собрания Петербурга Максим Резник, который проходит обвиняемым по делу о наркотиках, в беседе с ЗАКС.Ру 22 февраля раскритиковал решение президента Владимира Путина признать независимость Донецкой и Луганской народных республик.

— Я, естественно, на стороне тех, кто считает, что это совершеннейшее безумие, что это трагическое и опасное решение неадекватно воспринимающего ситуацию человека, которое скажется на всех нас. Это опасно, потому что мы заложники ситуации. Тут за что ни возьмись — все неадекватно. Допустим, лет 10 назад кто-нибудь рассказал, что будет так, как сейчас происходит, его бы отправили в Кащенко, - сказал Резник.

Часовое видеообращение президента к россиянам, в котором Путин высказал претензии к руководству соседнего государства и влиянию западных стран на Украину, Резник считает "глупостью".

— Там глупость. Ясно же, что он не сам писал. Просто ему понравилось. Нам в детстве тоже нравились сказки какие-то, когда мы еще воспринимали их и верили в Деда Мороза. Ему тоже кто-то что-то написал, какие-то шаманы. Ему показалось это классным. Я бы мог каждый тезис разобрать и объяснить, почему это не так. Если на секунду предположить, что все это так — это не повод воевать в Украиной. Придумайте хоть один повод воевать с Украиной? Я такого повода придумать не могу, а он может придумать их тысячи, - добавил Резник.

Оппозиционер уверен, что реакция западных стран будет "адекватной", но отметил, что важнее то, как отреагируют граждане России.

— Ясно, что никто не поддержит из цивилизованного мира. Вопрос не к международному сообществу, ведь на самом деле заложниками этого они тоже являются, но в гораздо меньшей степени, чем мы. Вопрос к нам: поддержим ли мы. Готовы ли мы с этим смиряться? - задался вопросом экс-депутат.

Напомним, Резника обвиняют в покупке 18,2 граммов растительного наркотика для личного употребления (ч.1 ст. 228 УК). Его задержали через день после объявления выборов депутатов Заксобрания Петербурга. Из-за уголовного дела и запрета следователя на встречи с нотариусом он не смог подать документы для выдвижения. Позже Горсуд признал запрет незаконным. В середине февраля Резник подал в суд на Следственный комитет из-за невозможности выдвинуть свою кандидатуру. Он требует от ведомства выплатить ему один миллион рублей.

Константин Леньков