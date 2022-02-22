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Муниципал 15:52

Муниципалы из Московского района осудили признание Россией независимости ДНР и ЛНР

фото ЗакС политика Муниципалы из Московского района осудили признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Четверо "яблочников" и один самовыдвиженец, представленные в муниципальных советах МО "Московская застава" и МО "Новоизмайловское", оставили свои подписи под заявлением, критикующим факт признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. 

По мнению авторов документа, политика России последнего времени на украинском направлении порождает рост напряженности в международных отношениях и эскалацию вооруженного конфликта, с 2014 года тянущегося на занятых сепаратистами территориях. Более того, петербургские муниципалы напоминают, что признание двух государственных образований прямо противоречит минским соглашениям 2015 года, к которым ранее регулярно апеллировала российская сторона. Оппозиционеров беспокоит наблюдаемый ими "передел мира".

"Готовы ли мы к претензиям Финляндии на территорию Карелии и Выборга? К требованиям независимости Калининградской области? Или присоединению Ивангорода к Эстонскому городу Нарва? Конечно, нет. Война – это не благородное светлое дело, это кровопролитие и деградация", - говорится в тексте заявления.

Авторы (Анна Кузнецова, Алексаднр Будберг, Екатерина Касимова, Алексей Воробьев, Александр Сосновских) настаивают на необходимости со стороны России признать границы Украины и прекратить действия, создающие напряженность на спорных территориях.

Отметим, что на следующий день после подписания президентом Владимиром Путиным указа о признании ДНР и ЛНР обе палаты Федерального Собрания единогласно поддержали ратификацию договоров с двумя республиками о дружбе и взаимопомощи. 


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Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
МО Московская застава
МО Новоизмайловское
Упоминаемые муниципальные депутаты, рейтинг в этом материале
Будберг Александр Валентинович
Воробьев Алексей Юрьевич
Жаркова Екатерина Владимировна
Кузнецова Анна Юрьевна
Сосновских Александр Михайлович
Упоминаемые персоны
Будберг Александр Валентинович
Воробьев Алексей Юрьевич 
Жаркова Екатерина Владимировна 
Кузнецова Анна Юрьевна 
Сосновских Александр Михайлович 

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