Муниципалы из Московского района осудили признание Россией независимости ДНР и ЛНР

Четверо "яблочников" и один самовыдвиженец, представленные в муниципальных советах МО "Московская застава" и МО "Новоизмайловское", оставили свои подписи под заявлением, критикующим факт признания Россией самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По мнению авторов документа, политика России последнего времени на украинском направлении порождает рост напряженности в международных отношениях и эскалацию вооруженного конфликта, с 2014 года тянущегося на занятых сепаратистами территориях. Более того, петербургские муниципалы напоминают, что признание двух государственных образований прямо противоречит минским соглашениям 2015 года, к которым ранее регулярно апеллировала российская сторона. Оппозиционеров беспокоит наблюдаемый ими "передел мира".

"Готовы ли мы к претензиям Финляндии на территорию Карелии и Выборга? К требованиям независимости Калининградской области? Или присоединению Ивангорода к Эстонскому городу Нарва? Конечно, нет. Война – это не благородное светлое дело, это кровопролитие и деградация", - говорится в тексте заявления.

Авторы (Анна Кузнецова, Алексаднр Будберг, Екатерина Касимова, Алексей Воробьев, Александр Сосновских) настаивают на необходимости со стороны России признать границы Украины и прекратить действия, создающие напряженность на спорных территориях.

Отметим, что на следующий день после подписания президентом Владимиром Путиным указа о признании ДНР и ЛНР обе палаты Федерального Собрания единогласно поддержали ратификацию договоров с двумя республиками о дружбе и взаимопомощи.