"Им хочется кровушки": Навальный прокомментировал признание Россией ДНР и ЛНР

Политик Алексей Навальный, отбывающий срок по делу "Ив Роше" и выступающий в качестве подсудимого по еще одному делу непосредственно в колонии, оперативно откликнулся на новость о признании Россией независимости самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Для него произошедшее есть не что иное, как прямой шаг к войне: "им хочется кровушки, хочется танковые фигурки подвигать на карте боевых действий". Оппозиционер сравнивает нынешние действия Кремля на украинском направлении с решением руководства СССР о вводе войск в Афганистан, которое было принято в его детстве и которое, по мнению Навального, принесло его родине много несчастья.

"У нас всё есть для мощного развития в XXI веке - от нефти до образованных граждан, - но мы снова просадим, растратим исторический шанс на нормальную богатую жизнь ради войны, грязи, лжи и дворца с золотыми орлами в Геленджике", - гласит новая запись в аккаунте Навального в Instagram.

Заключенный утверждает, что именно руководство РФ ведет политику, из-за которой реальные доходы граждан падают, а вовсе не правительства других стран, как это зачастую преподносится в телевизионной пропаганде. Речь президента Владимира Путина, которой тот сопроводил подписание указа о признании ДНР и ЛНР, Навальный охарактеризовал как "безумную".