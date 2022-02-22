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Новости 18:53

Матвиенко: В Совфед поступило обращение Путина об использовании российской армии за рубежом

фото ЗакС политика Матвиенко: В Совфед поступило обращение Путина об использовании российской армии за рубежом

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко известила, что на рассмотрение верхней палаты федерального парламента поступило обращение президента РФ Владимира Путина о возможности использовать силы российской армии за границей, делится РИА "Новости".

"Комитеты рассмотрели обращение президента об использовании Вооруженных сил за пределами страны, этот вопрос Совфед сейчас рассмотрит в открытом режиме", - отчиталась Матвиенко.

Ранее, напомним, депутаты Государственной думы, а затем и Совета Федерации, единогласно поддержали ратификацию договоров с ДНР и ЛНР.

Вечером 21 феврлая Путин подписал указ о признании независимости ЛДНР, который открывает возможность для размещения на Донбассе военных баз.


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