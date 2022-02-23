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На автопробеге противников QR-кодов в Петербурге задержали семь человек

фото ЗакС политика На автопробеге противников QR-кодов в Петербурге задержали семь человек

Полицейские задержали семь человек на автопробеге в поддержку арестованного бизнесмена Александра Коновалова, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Среди задержанных оказались корреспондентка издания SOTA Ника Самусик и активист Андрей Карелин. Как сообщила Самусик ЗАКС.Ру, на всех хотят составить протоколы об организации одновременного нахождения граждан, повлекшее нарушение общественного порядка, (ст. 20.2.2 КоАП) и нарушение режима повышенной готовности (ст. 8.6.1 КоАП СПб). 

Задержание произошло на заправке Shell на юге Петербурга. Там проходила перенесенная акция сторонников неформального лидера QR-сопротивления Коновалова. Изначально мероприятие планировали провести на площади Победы, но из-за давления силовиков организаторы заявили об отмене. Инициативная группа решила собраться в другом месте. Провести автопробег не удалось. 

Всех задержанных кроме Карелина доставили в отдел полиции № 4. Карелина на момент подготовки публикации держали в автозаке.

Незадолго до акции Кировский районный суд арестовал на двое суток активистку Надежду Боголюбову за организацию несанкционированной демонстрации. Другим участникам акции силовики хотели выдать предостережение о недопустимости проведения публичного мероприятия. 

С 29 января Коновалов находится в СИЗО. Его обвиняют в передаче взятки за помощь в возврате изъятого имущества кальянной в центре Петербурга (ч. 2 ст. 291.1 УК). По версии следствия, размер взятки составляет 50 тысяч рублей. За это Коновалову грозит до семи лет лишения свободы. 

Константин Леньков, фото - Ника Самусик


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