Задержанную журналистку Самусик оштрафовали за курение на заправке

Сотрудники полиции оштрафовали корреспондентку издания SOTA Нику Самусик на 500 рублей за курение на автозаправке (ст. 6.24 КоАП), сообщила ЗАКС.Ру журналистка.

Самусик задержали 23 февраля вместе с шестью активистами на заправке на юге Петербурга во время собрания сторонников арестованного лидера QR-сопротивления Александра Коновалова. По данным "ОВД-Инфо"*, среди задержанных активисты Андрей Карелин, Игорь Лопарев, Михаил Гороновский, Леонид Вороховский, Наталья Беряльцева и Юрий Харченко.

Всех задержанных сперва доставили в 4-й отдел полиции в Шушарах, но протокол на Самусик в итоге составляли сотрудники 51-го отдела в Московском районе.

Напомним, соратники Коновалова, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве, планировали провести 23 февраля автопробег в поддержку предпринимателя. Накануне участников акции начали беспокоить сотрудники правоохранительных органов, из-за чего было принято решение отменить пробег. Одну из активисток Надежду Боголюбову арестовали на двое суток за организацию акции против QR-кодов.

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Константин Леньков