Погранслужба Украины: Российские военные нарушили госграницу в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях

В пограничной службе Украины сообщили, что российские войска нарушили государственную границу страны в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях.

Очевидцы событий делятся в телеграм-каналах видеозаписями, на которых запечатлены, предположительно, российские танки, стоящие у въезда в Харьков.

По всей Украине объявлено военное положение.

Ранее 24 февраля Минобороны РФ сообщило о подавлении ПВО Украины и выведении из строя украинских военных баз. Минобороны ЛНР заявило, что города Счастье и станица Луганская перешли под контроль сепаратистов.

12 российских аэропортов, которые находятся на юге страны, закрыли вплоть до 2 марта.