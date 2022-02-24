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Новости 10:18

Погранслужба Украины: Российские военные нарушили госграницу в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях

фото ЗакС политика Погранслужба Украины: Российские военные нарушили госграницу в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях

В пограничной службе Украины сообщили, что российские войска нарушили государственную границу страны в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях. 

Очевидцы событий делятся в телеграм-каналах видеозаписями, на которых запечатлены, предположительно, российские танки, стоящие у въезда в Харьков.

По всей Украине объявлено военное положение.

Ранее 24 февраля Минобороны РФ сообщило о подавлении ПВО Украины и выведении из строя украинских военных баз. Минобороны ЛНР заявило, что города Счастье и станица Луганская перешли под контроль сепаратистов.

12 российских аэропортов, которые находятся на юге страны, закрыли вплоть до 2 марта.


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