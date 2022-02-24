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Новости 11:22

Навальный в суде высказался о событиях на Украине: Я против этой войны

фото ЗакС политика Навальный в суде высказался о событиях на Украине: Я против этой войны

На территории покровской ИК-2 продолжилось специальное выездное заседание Лефортовского райсуда Москвы по делам Алексея Навального об оскорблении судьи и мошенничестве с донатами ФБК*. Текстовую трансляцию ведёт "Медиазона"**.

Перед началом процесса политик ходатайствовал, чтобы в протокол заседания были внесены его слова о ситуации на Украине.

"У меня нет никаких методов коммуникации с внешним миром, прошу отразить в протоколе мое обращение к суду и к миру: я против этой войны. Я считаю, эта война призвана отвлечь внимание от проблем России, приведет только к большему обеднению. Я считаю развязавших эту войну бандитами и ворами. Я начал политическую деятельность, чтобы бороться с этим воровским преступным режимом", - высказался оппозиционер.

Продолжить антивоенный спич Навальному не дали. В зал пригласили свидетеля обвинения в рамках дела об оскорблении судьи.

Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил о начале "специальной военной операции" на Украине ранним утром 24 февраля.

На фоне въезда, как утверждается, российской военной техники в Черниговскую, Сумскую, Харьковскую и Луганскую области, сообщается также об ударах по ключевым украинским военным объектам. В стране объявили военное положение.

**"Медиазона" внесена Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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