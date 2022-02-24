Более 100 российских мундепов выступили против войны на Украине

Подписи под обращением с требованием "не участвовать в агрессии [на Украине] и не одобрять ее" поставили более 100 муниципальных депутатов из Москвы, Петербурга, Великого Новгорода, Йошкар-Олы, Волгограда и других российских городов, сообщила 24 февраля "Новая газета". Народные избранники охарактеризовали военную операцию как "беспримерное злодеяние, которому нет и не может быть оправдания".

"Война с Украиной приведет к катастрофическим последствиям. Погибнут, будут ранены и покалечены тысячи людей, разрушены города дорогой многим россиянам земли. Нашу страну ждет осуждение мирового сообщества, изоляция, рост цен и бедность. Надежды на хорошую жизнь в России рушатся на наших глазах", — говорится в тексте обращения.

Авторы открытого письма возлагают ответственность лично на президента России Владимира Путина. Завершается текст призывом "не молчать", поскольку "войну может остановить только массовое народное осуждение".

Среди петербургских мундепов подписи под открытым письмом поставили, в частности, Василий Кунин (МО "Малая Охта"), Александр Будберг (МО "Московская застава"), Екатерина Кузнецова (МО "Смольнинское"), Федор Уткин (МО "Невский округ") и другие.