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Новости 14:14

"Грубое нарушение международного права": Генсек НАТО - о вторжении РФ на Украину

фото ЗакС политика "Грубое нарушение международного права": Генсек НАТО - о вторжении РФ на Украину

Силы Североатлантического альянса приступили к наращиванию военных мощностей в восточной части Европы, информирует ТАСС, ссылаясь на соответствующее заявление НАТО. Решение обосновано войной, начавшейся 24 февраля на Украине.

Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг призвал РФ немедленно остановить военные действия на территории чужой страны и вывести с её территории свои войска.

"Это грубое нарушение международного права и серьезная угроза евроатлантической безопасности", — уверен Столтенберг. 

Президент России Владимир Путин дал старт "специальной военной операции" на Украине ранним утром четверга, 24 февраля. В пограничной службе Украины оповестили, что российские военные нарушили госграницу в Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областях.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о полном разрыве дипломатических отношений с РФ. В государстве ввели военное положение, а в Раду внесли законопроект о всеобщей мобилизации.


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