"Солдатские матери Петербурга" заявили о начале приема родственников военных в своем офисе

Руководитель "Солдатских матерей Петербурга" Оксана Парамонова рассказала ЗАКС.Ру, что организация 24 и 25 февраля будет принимать людей в своем офисе. Причина - начало военной операции России на Украине, пояснила Парамонова.

- Сегодня ночью произошли события... И в этих условиях, мне кажется, было бы странно, если бы мы оставили все так, как есть, и делали вид, что ничего не происходит. <...> Мы будем с родителями говорить и думать о том, что можно делать, - сказала руководитель "Солдатских матерей Петербурга".

По ее словам, 24 февраля от родственников военнослужащих-контрактников, которые находились на западной границе России, стали поступать сообщения о потери связи с военными. Министерство обороны якобы не дает семьям военных никакой информации, поэтому они обращаются к "Солдатским матерям" с вопросом: "Как узнать, где наши братья, сыновья?", рассказала Парамонова.

- Мы намерены поговорить с людьми и понять, чего они хотят. Пока сейчас российские матери и отцы военннослужащих не очень четко, с моей точки зрения, понимают, чего они хотят, и никак не артикулируют свои требования. Это печально. Мы хотели бы, если кто-то из них готов проговорить, что, собственно, происходит, что общество в этой ситуации может сделать, заявить - организация поддержит заявление родителей против того, что происходит, если таковое будет сформулировано, - сказала председатель "Солдатских матерей Петербурга".

Она уточнила, что пока офис открывают на два дня. Дальнейший график работы будет зависеть от развития ситуации, добавила Парамонова.

Напомним, ранее "Солдатские матери Петербурга" заявили о прекращении работы по защите военнослужащих. Из-за перечня ФСБ об информации, которая якобы может быть использована против безопасности России, организация может получить статус иностранного агента, заявила тогда Парамонова.

София Саттарова