МИД РФ: Спецоперация на Украине - это не начало войны, это окончание войны

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова высказалась о происходящих на территории Украины боевых действиях. Соображениями чиновница поделилась в эфире телеканала НТВ, её слова ретранслирует РИА "Новости".

"Это не начало войны. Это во-первых. Это очень важно. Наше стремление предотвратить развитие событий, которое могло бы перерасти в глобальную войну. И во-вторых, это окончание войны", - представила свою позицию по вопросу Захарова.

Она также сообщила, что США якобы отказались вести с РФ конструктивный диалог по Украине.

Напомним, ранее в НАТО осудили военизированное проникновение России на Украину, указав на "грубое нарушение международного права".

Старт "специальной военной операции" на Украине был дан Владимиром Путиным ранним утром четверга, 24 февраля.

В Кремле, отзываясь о ситуации, заявили, что "в идеале Украину следует зачистить от нацистов".