Более 150 тысяч человек подписали антивоенную петицию на Change.org

Петиция с требованием остановить войну с Украиной, запущенная днем 24 февраля, набрала за несколько часов более 150 тысяч подписей. На момент выпуска заметки количество поддержавших обращение превысило 152 тысячи человек.

Автором петиции стал российский правозащитник Лев Пономарев*. В ее тексте упоминается негативное отношение к войне самых различных спикеров — "от интеллигенции до отставных генерал-полковников и экспертов Валдайского форума".

"Путин отдал приказ о начале военной операции против Украины, несмотря на страшную цену, которую несомненно заплатят за эту войну и Украина, и Россия, несмотря на все голоса разума, звучавшие в России и за ее пределами. Официальная риторика России утверждает, что это делается с целью "самозащиты". Но Историю не обманешь. Поджог Рейхстага был разоблачен, а сегодня разоблачения не требуются – все очевидно с самого начала", — говорится в обращении.

Авторы петиции потребовали немедленного прекращения огня со стороны Вооруженных сил России и их вывода с территории Украины. Кроме того, они объявили о формировании антивоенного движения в России и заявили, что считают военными преступниками тех, кто принимал решение о начале боевых действий и оказывал медийную поддержку в зависимых от власти медиа.

*Лев Пономарев был внесен 28 декабря 2020 года Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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