Зеленский: Российские военные пытаются захватить Чернобыльскую АЭС

Украинский лидер Владимир Зеленский сообщил у себя в Twitter, что, по имеющейся у него информации, российские военные подразделения пытаются установить контроль рядом с зоной Чернобыльской атомной электростанцией в Припяти.

Каких-либо иных подтверждений этой информации на данный момент нет. Напомним, что на территории практически всего юго-запада Украины идут боевые действия. О вторжении в страну утром 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин.

В Киеве, между тем, ввели комендантский час. Очевидцы сообщают о взрывах, которые происходят рядом с военными объектами поблизости от столицы Украины.

Ранее Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект о всеобщей мобилизации Украины.