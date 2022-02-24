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Новости 19:18

Уже более 20 человек задержаны на антивоенной акции на Невском проспекте, среди них журналистка SOTA

фото ЗакС политика Уже более 20 человек задержаны на антивоенной акции на Невском проспекте, среди них журналистка SOTA

Петербургские силовики отправили в автозаки уже более 20 участников антивоенной акции у станции метро "Гостиный двор", передает корреспондент ЗАКС.Ру.  Среди задержанных оказалась журналистка издания SOTA Ника Самусик. 

На данный момент число участников акции составляет около 200 человек.   Собравшиеся иногда скандируют "Нет войне" и хлопают. Полицейские задерживают людей за выкрики и плакаты.    

Ранее около 20 петербуржцев выстраивались в так называемую цепь солидарности на Невском проспекте. 

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Во многих городах России в связи с этим проходят акции протеста. По данным "ОВД-Инфо", в 31 городе уже задержаны 251 человек.

 

*Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иноагентов


Сергей Еремеев, Константин Леньков


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