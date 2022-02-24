Уже более 20 человек задержаны на антивоенной акции на Невском проспекте, среди них журналистка SOTA

Петербургские силовики отправили в автозаки уже более 20 участников антивоенной акции у станции метро "Гостиный двор", передает корреспондент ЗАКС.Ру. Среди задержанных оказалась журналистка издания SOTA Ника Самусик.

На данный момент число участников акции составляет около 200 человек. Собравшиеся иногда скандируют "Нет войне" и хлопают. Полицейские задерживают людей за выкрики и плакаты.







Ранее около 20 петербуржцев выстраивались в так называемую цепь солидарности на Невском проспекте.

Президент России Владимир Путин утром 24 февраля объявил о начале военной спецоперации на Донбассе. Во многих городах России в связи с этим проходят акции протеста. По данным "ОВД-Инфо", в 31 городе уже задержаны 251 человек.

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Сергей Еремеев, Константин Леньков