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Новости 20:22

Правозащитники насчитали уже почти 150 задержанных в Петербурге

фото ЗакС политика Правозащитники насчитали уже почти 150 задержанных в Петербурге

Правозащитный проект "ОВД-Инфо"* сообщает о 147 задержанных за 24 февраля в Петербурге. Всего по России на антивоенных акциях в 40 городах по состоянию на 20:15 задержаны 705 человек. 

Акция протеста против военной спецоперации России на Донбассе в Петербурге началась вечером 24 февраля возле станции метро "Гостиный двор". На Невский проспект вышли несколько сотен человек. Полиция проводит массовые задержания. Среди попавших в автозаки - журналистка издания SOTA Ника Самусик, депутат МО "Малая Охта" Василий Кунин, координатор движения "Время" Николай Артеменко, бывший муниципальный депутат МО "Васильевский" Алексей Касаткин. Последнего, как передает корреспондент ЗАКС.Ру, задерживали с применением грубой силы. Также в один из автозаков мог попасть несовершеннолетний: корреспондент ЗАКС.Ру сообщил, что одному из задержанных было на вид лет 12. 

Часть протестующих выдвинулась от Гостиного двора в сторону Дворцовой площади, которая сейчас перекрыта Росгвардией и полицией. 

В аппарате уполномоченного по правам человека в Петербурге Светланы Агапитовой сообщили ЗАКС.Ру, что наблюдатели от омбудсмена не смогли присутствовать на акции из-за болезни, но они следят за ситуацией по сообщениям СМИ и готовы реагировать на жалобы, если таковые к ним поступят.

* Проект "ОВД-Инфо" внесен Минюстом в реестр незарегистрированных организаций - иностранных агентов



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