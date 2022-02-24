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Новости 21:13

Премьер-министр Украины: После жестокого боя наш контроль над ЧАЭС потерян

фото ЗакС политика Премьер-министр Украины: После жестокого боя наш контроль над ЧАЭС потерян

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль известил о потере силового контроля над объектами в Припяти. Заявление чиновника транслировало Громадское телевидение.

"После жестокого боя наш контроль над чернобыльской площадкой потерян. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно", — отчитался в свою очередь советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Следует отметить, что Министерство обороны РФ данную информацию никак не комментирует. Официальных сообщений на данную тему от российского силового ведомства пока не поступало.

Ранее о вторжении российских военных на территорию, якобы примыкающую к ЧАЭС, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.


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