Байден: G7 готовит "разрушительные" санкции против России

Лидеры стран "Большой семерки" договорились о продвижении "разрушительных" экономических санкций, направленных против России, заявил 24 февраля президент США Джо Байден. Решение было принято в ходе виртуальной встречи, состоявшейся в четверг.

"Этим утром я провел переговоры со своими коллегами по G7, чтобы обсудить неоправданную атаку президента Путина на Украину, и мы согласились ввести сокрушительный пакет санкций и других экономических мер, чтобы привлечь Россию к ответственности", — цитирует Байдена "Интерфакс".

Также американский президент выразил слова поддержки Украине.

Ранее британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал "выдавливать Россию из мировой экономики". Также он сообщил о вводе блокирующих санкций против ВТБ и "Аэрофлота". После этого акции обеих компаний рухнули на 42 % и 30 % соответственно.

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