ЗакС.Ру в FaceBook    ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 23:02

После госпитализации травмированного философа Юдина в части ОВД Москвы ввели план "Крепость"

фото ЗакС политика После госпитализации травмированного философа Юдина в части ОВД Москвы ввели план "Крепость"

На столичной акции антивоенной акции правоохранители с, как утверждается, применением грубой силы задержали известного философа и социолога Григория Юдина, пишет Znak.com, ссылаясь на соответствующую информацию, поступившую от политика Юлии Галяминой.

По её словам, Юдина могли избить силовики, в результате чего ему потребовалась госпитализация. По предварительной информации, у философа может быть сотрясение головного мозга.

SOTA, в свою очередь, сообщает о госпитализации Юдина. После этого в московском ОВД "Южное Медведково" якобы ввели план "Крепость".

Между тем, в МВД Москвы отчитались о более чем 600 задержанных в ходе антивоенных акций, прошедших в столице. Ранее сообщалось также о задержаниях журналистов.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 февраля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама