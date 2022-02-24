После госпитализации травмированного философа Юдина в части ОВД Москвы ввели план "Крепость"

На столичной акции антивоенной акции правоохранители с, как утверждается, применением грубой силы задержали известного философа и социолога Григория Юдина, пишет Znak.com, ссылаясь на соответствующую информацию, поступившую от политика Юлии Галяминой.

По её словам, Юдина могли избить силовики, в результате чего ему потребовалась госпитализация. По предварительной информации, у философа может быть сотрясение головного мозга.

SOTA, в свою очередь, сообщает о госпитализации Юдина. После этого в московском ОВД "Южное Медведково" якобы ввели план "Крепость".

Между тем, в МВД Москвы отчитались о более чем 600 задержанных в ходе антивоенных акций, прошедших в столице. Ранее сообщалось также о задержаниях журналистов.