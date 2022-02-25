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Новости 9:57

В Киеве звучит военная тревога, жителей просят укрыться в бомбоубежищах

фото ЗакС политика В Киеве звучит военная тревога, жителей просят укрыться в бомбоубежищах

Жителей украинской столицы в связи с российским наступлением просят немедленно переместиться в убежища. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу киевской администрации.

"Объявленная воздушная тревога! Немедленно направляйтесь к ближайшему укрытию!" - говорится в сообщении.

В социальных сетях появляются видеоролики, на которых люди пережидают опасность в киевском метро. В свою очередь, накануне поздно вечером соцсети обошли фотографии из харьковского метро, в котором люди, готовясь ко сну, разместились прямо на платформе.

Напомним, что российские войска начали атаковать украинскую территорию рано утром 24 февраля. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко называет происходящее "принуждением к миру".

фото: mil.ru


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