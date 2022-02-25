На юге России застряли 150 тысяч туристов из-за закрытия аэропортов

Из-за приостановки работы аэропортов на юге России остались около 150 тысяч туристов, сообщил 25 февраля Ростуризм. Большинство из них находятся в Крыму и Краснодарском крае.

Ограничения на работу аэропортов Ростова-на-Дону, Краснодара, Анапы, Геленджика, Элисты, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя введены до 2 марта из-за боевых действий на Украине. Тем туристам, чьи путевки завершатся ранее, в Ростуризме рекомендуют приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД. Кроме того, часть крупных туроператоров организовала автобусные вывозные рейсы, уточнили в ведомстве.

В настоящий момент Минтранс совместно с Ростуризмом формирует список отечественных туристов, которые не могут вылететь из-за рубежа в связи с закрытием аэропортов. Таких соотечественников просят держать связь с туроператорами и представителями авиакомпаний.

По состоянию на утро пятницы в аэропорту Пулково задержано два рейса и 42 отменено, свидетельствует сервис "Яндекс.Расписание". В основном это касается южных внутрироссийских направлений.

Днем 24 февраля сообщалось о 20 рейсах по южным направлениям, отмененных в Пулково.