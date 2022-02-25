Марина Литвинович предложила провести общероссийский антивоенный флешмоб

Московская правозащитница Марина Литвинович, задержанная накануне в связи с антивоенной акцией протеста, выступила с идеей общероссийского флешмоба. По мнению Литвинович, Россия сейчас переживает ответственный момент, когда нужно "бороться за мнение наших сограждан", о чем она пишет в своем Telegram-канале.

Общественница предлагает несколько типов действий, которые способны публично выразить несогласие с вторжением в Украину: это распространение листовок и наклеек, наклеивание плаката на собственный автомобиль и вывешивание его на собственном балконе, ношение одежды с антивоенными символикой и надписями. Наконец, она призывает фотографировать подобные гражданские высказывания и тиражировать эти снимки в социальных сетях.

Напомним, что Россия начала военную операцию на Украине рано утром 24 февраля. Вечером того же дня по стране прокатились несанкционированные антивоенные акции. О петербургском протесте возле Гостиного двора, где задержали сотни людей, читайте в репортаже ЗАКС.Ру.